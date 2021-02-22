Венедиктова прокомментировала попытку фигуранта дела Приватбанка бежать из страны

Венедиктова считает, что о подозрении знало малое количество людей. Фото: НАБУ

Фигурант дела Приватбанка пытался бежать в Австрию.

Он получил информацию из Офиса генпрокурора. Этот намерены расследовать отдельно, написала в Facebook генпрокурорка Ирина Венедиктова.

"Узнала о чрезвычайной важной новости - мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", которая станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз", - написала она.

Венедиктова заявила, что о подозрениях знал узкий круг людей.

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"Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления Приватбанка, в какой-то странный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в "Борисполе". Финита", - добавила Венедиктова.

В аэропорту "Борисполь" правоохранители собираются задержать топ-фигуранта дела Приватбанка, который намеревался бежать из Украины. НАБУ снимает его с самолета, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.