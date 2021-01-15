Веерные отключения света Укрэнерго объясняет нехваткой угля - журналист

Опубликовали документ, в котором Укрэнерго просит начать отключения света. Фото: pexels.com

Укрэнерго объясняет отключения света недостатком угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов.

"Мы все наблюдаем, как нарастают кризисные явления в энергетике. И тарифы - это просто эхо хаоса. Ко мне в руки попал один документ. Это письмо от председателя правления Укрэнерго к исполняющему обязанностей министра энергетики Юрию Витренко. Этим письмом Укрэнерго просит министерство согласовать план веерных отключений электроэнергии. В этом письме Укрэнерго, в том числе, признает, что на складах не хватает угля для того, чтобы поддерживать генерацию в период морозов", - написал в Facebook журналист, экс-нардеп Сергей Высоцкий.

Веерные отключения электроэнергии происходили в Украине в конце 1990-х.

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"Острую фазу войны, в результате которой у нас испарились 20 процентов экономики, мы прошли без такого коллапса в энергетике. Даже успели отказаться от российского газа. Спасибо Владимиру Александровичу и его окружению за профессионализм. Отбросить страну на 2 десятилетия назад за 1,5 года - это действительно достижение." - написал Высоцкий.

Сумма платежек на газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн. 15 или 18 января Кабмин примет постановление о снижении тарифа на газ для населения до 7 грн за куб. Новые тарифы будут утверждены 19 января, сообщает народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram.