Валютный рынок в Украине вырос на 50%

Валютный рынок вырос на половину. Фото: Экономист

Среднедневной объем валютных операций между банками в 2019 году вырос в полтора раза до 380 млн долларов.

Объем на межбанковского валютном рынке превысил 90 млрд долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка

Рост объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны.

"Важным двигателем этого процесса является валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет", - заявили в НБУ и добавили, что важным является то, что украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны.

"Они все меньше реагируют на краткосрочные курсовые колебания, ведь есть понимание, что гривна может не только ослабляться, но и укрепляться", - подытожили в НБУ.

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За год гривна укрепилась к доллару почти на 17%. В прошлом году украинская валюта укрепилась больше к европейской, чем американской, - на 20%.