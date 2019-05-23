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четверг, 23 мая 2019 07:10

Валюта стремительно подорожала

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Валюта стремительно подорожала
Доллар подорожал на 19 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 23 мая установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это на 19 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 24 коп. Стоит 29,38 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,23 грн, продают по 26,30 грн.

За евро предлагают 29,32 грн. Продают по 29,48 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

21 мая в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет оценивать реформы, которые обязалось провести правительство в рамках сотрудничества с Фондом. Миссия будет работать 2 недели. Представители Фонда проведут встречи с украинскими чиновниками. По итогам работы миссии станет известно, насколько Украина готова получить очередной транш $1,3 млрд.

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23
мая

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