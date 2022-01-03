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вторник, 04 января 2022 07:10

Валюта стремительно подорожала после затяжных выходных

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Валюта стремительно подорожала после затяжных выходных
Євро подорожчав на 15 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 4 января установил курс доллара на уровне 27,27 грн. Курс вырос на 7 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 15 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,92 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,72 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,20 грн. Продают по 27,30 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,75 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
04
января

Марсоход застрял на планете на годы

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