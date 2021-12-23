Валюта подорожала перед выходными

Евро подорожал на 4 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 24 декабря установил курс доллара на уровне 27,27 грн. Курс вырос на 2 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 4 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,84 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Польский злотый стоит 6,67 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Продают по 27,30 грн.

За евро предлагают 30,50 грн. Продают по 30,90 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.