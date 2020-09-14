Вакцины от Covid-19: государство планирует потратить миллиарды

До 2023 года собираются увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП. Фото: unsplash.com

В утвержденном правительством проекте бюджета на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в государственной смете предполагается 19,3 млрд грн на борьбу с коронавирусом. Не менее миллиарда гривен потратят на защиту от коронавируса в учебных заведениях.

До 2023 года собираются увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП, хотя в 2021-м этот показатель запланирован на уровне 4,2%. Для сравнения: финансирование медицинской сферы в 2020 году установлено на уровне 3,4% ВВП, пишет "Сегодня".

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По расчетам ВОЗ, массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года. Пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях на 2-й и 3-й стадиях не показала эффективность на уровне не менее 50%.

Первыми будущую вакцину от Covid-19 получат люди из группы риска, медики и педагоги. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.