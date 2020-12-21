В Зеленского рассказали о позитиве от сотрудничества с МВФ

С Украиной начала работать миссия МВФ. Фото "Интерфакс-Украина"

Возобновление диалога Украины с Международным валютным фондом дает надежду на новые кредиты в рамках программы сотрудничества.

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сказал об этом в эфире телеканала "Украина 24".

"Первое - это действительно позитивный сигнал, что миссия МВФ уже начала работать в Украине. То, что они не приехали, а работают в онлайн-режиме - это такая практика текущего времени. Второе - что касается проблем с нашей внутренней ситуацией, прежде всего с искусственно созданной конституционным кризисом, о котором говорил и МВФ, и президент Украины. МВФ это достаточно четко понимает, и если бы они не видели, что мы можем решить подобного рода проблемы, они бы и не объявили о своей миссии", - сказал советник Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль назвал будущий бюджет сбалансированным и похвастался сотрудничеством с МВФ

Он добавил, что в режиме ожидания программе, которая была открыта в прошлом году и рассчитана на $5 млрд.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Фонд пересмотрит действующую программы stand-by в онлайн-формате. Нацбанк уже выполнил все предпосылки для визита МВФ, сообщает заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.