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среда, 16 декабря 2020 11:29

В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
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Предприятие «Укроборонпрома» купило внедорожник за 1,6 млн грн
Фото: toyota-ua.com
Предприятие «Укроборонпрома» купило внедорожник за 1,6 млн грн
Предприятие «Укроборонпрома» купило внедорожник за 1,6 млн грн

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Госпредприятие в Запорожье, которое входит в состав концерна "Укроборонпром" заказало внедорожник на "Прозорро" за 1,64 млн грн.

Об этом сообщают "Наши деньги".

Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко 8 декабря заказало ООО "Восток Автомир" легковой автомобиль за 16,4 млн грн.

Предприятие заказало полноприводный внедорожник Toyota Highlander. Авто имеет стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат контроль.

Такой автомобиль входит в премиальный класс.

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Закупка не подпадает под закон "О публичных закупках". Ее провели по допороговой процедурой. ООО "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Учредителями компании являются Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами "Инвестгруп" ", директором - Денис Сидоров.

Возглавляет госпредприятие в Запорожье Игорь Кравченко.

Академик Владимир Горбулин стал председателем наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

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