В Верховной Раде готовят льготы для владельцев евроблях

Для водителей авто на иностранном регистрации готовят льготы. Фото: epravda.com.ua

В комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики могут подготовить определенные льготы при растаможке авто на иностранном регистрации.

"В комитете задумались, как помочь тем, кто не имеет реальной возможности растаможить автомобиль при том, что авто крайне необходимо. По этому вопросу начались консультации по экспертной средой и Министерством социальной политики. Это должен быть подзаконный акт, разработанный ДФС, согласованный Министерством финансов и Министерством социальной политики", - отметила глава комитета Нина Южанина, передает espreso.

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В то же время она выразила сомнение в продолжении льготного периода растаможка евроблях. Он продолжался в течение трех месяцев до 22 февраля 2019 В это время владельцы евроблях могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

Владельцы евроблях готовятся вскоре устроить массовые акции протеста в Киеве. Активисты требуют продолжить переходный период и пересмотреть формулу расчета стоимости растаможки иностранных автомобилей. С 24 мая управления нерастаможенным автомобилем на европейских номерах станет незаконным.