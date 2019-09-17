В Украину завезли рекордное количество картофеля

В августе Украина импортировала годовой объем картофеля. Фото: good-tips.pro

В августе Украина импортировала около 4,3 тыс. т картофеля на $795 тыс. Это больше всего за всю историю независимости страны.

"Предыдущие сезоны имели неплохие урожаи картофеля и годовая потребность в импорте ограничивалась 3-5 тысячами тонн. В сезоны с неудовлетворительным урожаем потребность в импорте составляла 15-18 тысяч тонн, но даже тогда мы не импортировали картофель в августе. Август и сентябрь - это период крупнейшего предложения собственного картофеля. В этом году поздние сорта на рынке появились с задержкой на несколько недель. Этим воспользовались импортеры из Белоруссии, где цены в августе были значительно ниже", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, пишет "Інфо-Шувар".

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В годы, когда в Украине был неурожай картофеля, ее импортировали во второй половине весны - начале лета.

Сейчас на рынке преобладает предложение отечественного картофеля от производителей Западного региона. В опте продукцию продают по 8-10 грн/кг. В прошлом году картофель стоил в три раза дешевле.

Среди свежих овощей Украина больше всего покупает помидоров - 34% от всего импорта свежих овощей. За первые семь месяцев 2019-го в Украину завезли 58,3 тыс. т томатов - на 22% больше, чем в прошлом году. Импорт лука вырос с 4,8 тыс. т в январе-июле 2018-го до 78 тыс. т в 2019 году. Закупки перца, тыквы и баклажанов выросли в 1,5 раза - до 16,9 тыс. т в январе-июле 2019-го.