В Украину перевели более $1 млрд

В Украину за первое полугодие 2019-го перевели $1,09 млрд.

Больше всего денег поступило из США (15%), Италии (14%), Польши (11%), России (9%) и Израиля (8%).

Еще 43% средств перевели из других стран, передает пресс-служба НБУ.

Автор: Depositphotos Больше всего денег прислали из Италии и США.

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За первое полугодие сумма средств, полученных в Украине в 7 раз превышает сумму, которую отправили за пределы страны.

В прошлом году в Украине легально работали более 16 тыс. трудовых мигрантов. Это на четверть больше, чем в 2017-го. Тогда в Украине работали 12,3 тыс. иностранцев. Это в основном заробитчане из Турции, России и Китая, по данным Минсоцполитики.