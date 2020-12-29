В Украине запускают услугу электронной прописки

По словам Федорова, украинцы смогут воспользоваться новой услугой с середины весны. Фото: pixabay.com

В Украине скоро может появиться э-прописка. 28 декабря приняли постановление "О реализации эксперимента по электронной фиксации изменения места регистрации украинцев".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Прописка - это самая массовая услуга в нашей стране. Мы долго искали решение, которое позволит нейтрализовать тот хаос, который был создан в данной сфере много лет назад. Нашли", - заявил он.

По словам Федорова, украинцы смогут воспользоваться новой услугой с середины весны.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит украинцам пользоваться цифровыми паспортами. Нынешнее использования э-паспортов обеспечивается экспериментальным проектом Кабмина.