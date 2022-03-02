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среда, 02 марта 2022 21:50

Спецтема: Война России против Украины

В Украине запретили банковские карты РФ и Беларуси

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В Украине запретили банковские карты РФ и Беларуси
В Украине запрещается принимать платежные карты, эмитированные банками России и Белоруссии. Фото: lb.ua

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Беларуси, не работают в Украине.

Запрет вступил в силу с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отныне запрещается зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт банков РФ и Беларуси.

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Также запрещено принимать в Украине платежные карты, эмитированные банками этих стран. В частности, производить переводы, расчеты и выдачу наличных денег.

"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – сказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Послы Европейского Союза приняли новые санкции против Беларуси за ее участие в агрессии России против Украины. Санкции предусматривают дополнительные ограничения на торговлю товарами, используемыми при производстве табачных изделий, минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из дерева, цемента, чугуна и стали, резинотехнических изделий.

Европейский Союз принял отключение семи российских банков от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. На этой неделе Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций.

Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.

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