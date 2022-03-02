В Украине запретили банковские карты РФ и Беларуси

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Беларуси, не работают в Украине.
Запрет вступил в силу с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Отныне запрещается зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт банков РФ и Беларуси.
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Также запрещено принимать в Украине платежные карты, эмитированные банками этих стран. В частности, производить переводы, расчеты и выдачу наличных денег.
"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – сказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
Послы Европейского Союза приняли новые санкции против Беларуси за ее участие в агрессии России против Украины. Санкции предусматривают дополнительные ограничения на торговлю товарами, используемыми при производстве табачных изделий, минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из дерева, цемента, чугуна и стали, резинотехнических изделий.
Европейский Союз принял отключение семи российских банков от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. На этой неделе Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций.
Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.
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