В Украине зафиксировали рекордный уровень инфляции

В Украине самая низкая инфляция с 2013 года. Фото: Укринформ

Инфляция в 2019 году замедлилась до 4,1%.

Это на 0,1% выше нижнего диапазона целевого коридора НБУ - 5% +/-1, сообщает Госстат.

Потребительские цены в декабре снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем. С начала года они выросли на 4,1%.

В декабре цены на продукты и безалкогольные напитки в целом не изменились. На 2,4-0,5% подешевели мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыба и макаронные изделия.

На 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб. Цены на алкоголь и табачные изделия повысились на 0,8%.

Одежда подешевела на 3,5%, обувь - на 3,3%. Снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 11,2%.

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Цены на транспорт снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%

Последний раз такой низкий уровень инфляции отметили в конце 2013 года. Тогда потребительские цены выросли на 0,5%.

В 2020 году украинская экономика вырастет на 3,7%. Такой прогноз по глобальным экономическим перспективам за январь 2020 обнародовал Всемирный банк.