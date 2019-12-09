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понедельник, 09 декабря 2019 17:40

В Украине зафиксировали низкую инфляцию - Госстат

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В Украине зафиксировали низкую инфляцию - Госстат
Больше всего выросли в цене овощи и фрукты. Фото: Depositphotos

В годовом измерении инфляция в ноябре составила 5,1%. По сравнению с предыдущим месяцем замедлилась с 6,5%.

Потребительские цены в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 0,1%. В октябре к предыдущему месяцу зафиксировали рост на 0,7%, передает Госстат.

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Больше всего подорожали фрукты, железнодорожный пассажирский транспорт, горячая вода и отопление, овощи.

Упала цена на природный газ, яйца, топливо и масла, одежду и обувь.

В октябре инфляция в годовом выражении составила 6,5%. В сентябре - 7,5%. В прошлом году инфляция в Украине замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее. Достигла минимальных показателей за 5 лет.

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09
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