В Украине выводят из обращения монеты и банкноты: какие номиналы исчезли

Активнее всего заменяют банкноты 1 и 2 грн. Фото: pexels.com

В Украине прекратили печатать банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Их меняют на соответствующие монеты.

Впрочем, 2021 года доля монет этих номиналов по сравнению с аналогичными банкнотами, значительно сократится.

Активнее всего заменяют банкноты 1 и 2 грн. Те, которые попадают в банки, больше не возвращаются в оборот, рассказывает Obozrevatel.

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Больше не являются платежными средствами монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 коп. В этом году их еще можно бесплатно обменять:

- 1, 2, 5 коп. в НБУ и уполномоченных банках. Это Ощадбанк, ПриватБанк, "Райффайзен банк Аваль";

- 25 коп. - во всех банках страны до 30 сентября 2021-го.

Национальный банк начал продавать памятные монеты и сувенирную продукцию Банкнотно-монетного двора в интернет-магазине.