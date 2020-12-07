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понедельник, 07 декабря 2020 15:46

В Украине выросли объемы выдачи ипотеки: где чаще всего покупают жилье

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В Украине выросли объемы выдачи ипотеки: где чаще всего покупают жилье
Объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%. Фото: pixabay.com

Объемы выдачи ипотеки в Украине выросли на 82%. В октябре текущего года банками было выдано 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года.

По сравнению с октябрем прошлого года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 - на 6%, рассказывает Минфин.

Вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре - 741 тыс. грн. На покупку первичной недвижимости средний кредит составляет 830 тыс. грн, вторичной - 730 тыс. грн. Следует отметить, что вторичный рынок продолжает преобладать по количеству и по объему кредитования. В октябре он составлял около 87% по объему от всех новых выдач.

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Средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. По данным банков, в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3%, (в сентябре - 14,9%, на первичном - 17,2% - в сентябре -18,4%.

Больше ипотечных кредитов было выдано в Киеве - 187 договоров на 208,2 млн грн. Это 28% от общего количества и 42% от общей суммы. После Киева - Киевская область - 73 договора на 68,1 млн грн - 11% и 14% соответственно, Харьковская область - 63 договора на общую сумму почти 34,8 млн грн - 10% и 7% соответственно, во Львовская - 38 договоров на 26,5 млн грн и Одесская области - 33 договора на 22,6 млн грн.

За время карантина, с марта по октябрь, на вторичном рынке в среднем цены однокомнатных квартир выросли на 4-5%. При этом в 19 городах жилье подорожало, в 3 - подешевело.

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