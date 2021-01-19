В Украине вырастут размеры местных налогов

Ставка въездного туризма увеличилось до 300 грн. Фото: pexels.com

В Украине увеличатся размеры местных налогов. Изменения связаны с ростом уровня минимальной заработной платы.

Максимальный размер налога на недвижимость теперь составляет 90 грн/кв. м. Сбор за места для парковки транспорта вырос до 4,5 грн за квадрат, передает ТСН.

Изменился туристический сбор. Ставка въездного туризма увеличилось до 300 грн. Для внутреннего туризма максимальная ставка составляет 30 грн.

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Однако точный размер местных налогов устанавливается решением сельских, поселковых и городских советов. Он не должен превышать 1,5% от минимальной зарплаты.

До 1 февраля обнародуют список моделей машин, за которые нужно уплатить транспортный налог в размере 25 тыс. грн.