В Украине введут новый налог на покупки

 
Ексклюзивы
1/5
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 405
Стабильная гривна и надежная банковская система - экономист назвал главные задачи для Украины
Стабильная гривна и надежная банковская система - экономист назвал главные задачи для Украины
Просмотров: 36
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 477
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 567
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 441
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2043
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 522
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 414
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
6
15
14
5
11
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 792
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 324
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1863
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 270
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 13:16

В Украине введут новый налог на покупки

  Комментировать
В Украине введут новый налог на покупки
Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов. Фото: pixabay.com

В Украине рассмотрят законопроект о косвенных методах налогового контроля.

Сейчас законопроект разрабатывается. Впоследствии Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент, сообщил в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В государственный бюджет поступил первый миллиард от игорного бизнеса

Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.

"Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то она будет вынуждена доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - пояснил Гетманцев.

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан.Закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине введут новый налог на покупки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 16968
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6597
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4465
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 4 Просмотров: 4266
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
3
 Просмотров: 4203
Экономика
Стабильная гривна и надежная банковская система - экономист назвал главные задачи для Украины
Стабильная гривна и надежная банковская система - экономист назвал главные задачи для Украины
 Просмотров: 36
Тариф на электроэнергию предлагают снизить - где возьмут деньги
Тариф на электроэнергию предлагают снизить - где возьмут деньги Просмотров: 297
Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара
Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара Просмотров: 342
Украина не останется без газа даже в случае запуска "Северного потока-2" - секретарь СНБО
Украина не останется без газа даже в случае запуска "Северного потока-2" - секретарь СНБО Просмотров: 387
В государственный бюджет поступил первый миллиард от игорного бизнеса
В государственный бюджет поступил первый миллиард от игорного бизнеса Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
2
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 26750
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть