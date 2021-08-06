В Украине введут новый налог на покупки

Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов. Фото: pixabay.com

В Украине рассмотрят законопроект о косвенных методах налогового контроля.

Сейчас законопроект разрабатывается. Впоследствии Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент, сообщил в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

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Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.

"Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то она будет вынуждена доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - пояснил Гетманцев.

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан.Закон позволит гражданам, уклонялись от уплаты налогов, открыть настоящие состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.