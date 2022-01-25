В Украине возросли предельные цены на топливо. Сколько будет стоить бензин

Цены на бензин и дизтопливо выросли. Фото: informburo.kz

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 29,25 грн/литр и дизтоплива – 26,84 грн/литр, с которых исчисляется предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях на конец января.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для продаж через АЗС не должна превышать 34,25 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 33,84 грн/литр, сообщает Минэкономики.

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По сравнению со срединой января средняя цена на бензин возросла на 1,33 грн/литр, на ДТ – на 1,68 грн/литр.

На период карантина, который продлен в Украине до 31 марта, правительство в мае 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

В ноябре прошлого года цена автогаза возросла на 20-50 коп. за литр. Средняя цена по Украине составила около 19 грн/л. Эксперты назвали ее рекордной. С 2021 года рынок нефтепродуктов в Украине - регулируемый. Каждую декаду Кабмин объявляет максимальную цену бензина и дизтоплива. Сжиженного газа регулирование не касается.