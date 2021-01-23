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суббота, 23 января 2021 13:43

В Украине увеличится прожиточный минимум для детей

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В Украине увеличится прожиточный минимум для детей
В Украине в этом году вырастет минимальный прожиточный минимум для детей. Фото: pixabay.com

В этом году в Украине вырастет минимальный прожиточный минимум для детей.

В декабре прошлого года эту сумму для детей до 6 лет установили на уровне 1921 грн, для детей до 18 лет - 2395 грн. С 1 июля этого года эти суммы возрастут до 2013 грн и 2510 грн соответственно, сообщили в "Завтраке с 1+1".

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Следующее повышение планируется 1 декабря 2021. Это будет 2100 грн и 2618 грн соответственно.

Размер выплат после рождения ребенка в 2021 году не изменится. Семья получит 10 тыс. 320 грн выплат сразу после рождения малыша. А дальше будет ежемесячно получать 860 грн до достижения ребенком 3-х лет.

Малообеспеченным многодетным семьям продолжат платить 130% прожиточного минимума на каждого ребенка. В то же время, для детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на каких в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи.

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