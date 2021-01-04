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В Украине увеличат пенсионный возраст

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В Украине увеличат пенсионный возраст
После 2021 года повышение пенсионного возраста не предусмотрено, но будут расти требования по пенсионному стажу. Фото: pixabay.com

С 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине увеличат до 60 лет.

Это последний этап ужесточения требований, который начали реализовывать в 2011-м, говорится в заявлении Пенсионного фонда.

"В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составлял 59 лет, с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021-го пенсионный возраст для женщин будет 60 лет", – отметили в сообщении.

После 2021 года повышение пенсионного возраста не предусмотрено, но будут расти требования по пенсионному стажу. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь полных 28 лет стажа, а в 2022-м – 29 лет.

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Правительство решило внедрить новую пенсионную реформу, которая вступит в силу с 2021 года. В Пенсионном фонде заявили, что количество получателей льготных пенсий, которые имеют право выходить на пенсию досрочно, уменьшится.

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04
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