В Украине стремительно подорожал лук

Фермеры южного региона отгружают лук по 6-6,5 грн/кг. В то же время неделю назад цены стартовали от 5 грн/кг. Фото: hozyain.by

В Украине с начала недели лук подорожал почти на 20%.

Продажа ранних сортов лука уже завершилась. Из-за неблагоприятных погодных условий аграрии не смогли приступить к сбору позднего лука, передает "АПК-Інформ: овощи и фрукты".

Фермеры южного региона отгружают лук по 6-6,5 грн/кг. Неделю назад цены стартовали от 5 грн/кг.

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Лук дорожает из-за активного спроса и ограниченного предложения качественной продукции. Сильные дожди в последние несколько недель вызвали развитие грибковых заболеваний. Большинство производителей приостановили дальнейшую реализацию. Некоторые фермеры южных регионов решили перепахать луковые поля.

Таким образом, цены на лук в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период 2017 года.

В начале июля в украинских супермаркетах морковь продавали по 35-50 грн за кг. Тогда старый урожай практически закончился, а новый был вдвое меньше, чем рассчитывали. Сейчас цены на морковь опустились. В среднем её продаются по 15-20 грн за кг.