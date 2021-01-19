В Украине стремительно подешевело жилье на "вторичке"

Дома "чешских проектов" ежегодно теряют в стоимости примерно по 10%. Фото: pexels.com

В Украине дешевеют квартиры на вторичном рынке. Быстро теряют в цене "хрущевки" и "сталинки", а также стремительно падает стоимость "чешских проектов".

Об этом заявил гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, рассказывает UBR.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифы ЖКХ выросли на 513,2% за 10 лет

Дома "чешских проектов" ежегодно теряют в стоимости примерно по 10%. Тенденцию усиливает то, что на рынке предложение заметно превышает спрос. Ранее на "первичке" квартиры раскупались еще до сдачи объекта. Теперь застройщики сдают новые дома с невыкупленными квартирами.

"Хрущевки" и "сталинки" дешевеют еще более стремительными темпами. Вскоре к ним "доберутся программы по реновации", такие дома будут снесены, отметил Олег Приходько.

Впрочем, по прогнозам экспертов, 2021 года стоимость 1 кв. м жилой застройки возрастет примерно на 20%.

За 2020 год цены на аренду недвижимости выросли на 11%. Средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла до 3 тыс. грн в месяц.