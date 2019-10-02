В Украине стало меньше таможен: подробности

В Украине сократили сеть таможен с 26 до 16. Соответствующее решение принял Кабмин.

"Вместо 26 таможен будет 16. Также отдельно остаются лаборатория и кинологический центр. Сокращение количества таможен позволит сэкономить на административных расходах, уничтожит коррупцию на местах и ​​будет способствовать логистической оптимизации", - написал в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Автор: facebook.com/max.nefyodov Сокращение количества таможенных позволит сэкономить на административных расходах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начался ИТ-аудит таможни

По его словам, следующий этап - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юридических лиц и начало перевода людей в регионах.

"В ходе реорганизации Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу большинство работников таможен уволят. Запуск новой Государственной таможенной службы - вопрос недель", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук на заседание Кабмина.

18 декабря 2018-го правительство приняло решение о разделении ГФС на 2 отдельных органы - таможенную и налоговую службы. 6 марта 2019-го утвердил соответствующие положения. 20 марта Кабмин объявил конкурс на голов налоговой и таможенной служб. Главой Государственной налоговой службы выбрали заместителя министра финансов Сергея Верланова. Главой Государственной таможенной службы стал заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.