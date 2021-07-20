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вторник, 20 июля 2021 16:47

В Украине стало больше владельцев земельных участков на более 100 га

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В Госгеокадастре посчитали количество владельцев сельскохозяйственных земель объемом более 100 га. 1 июля зафиксировали более 1 тыс. граждан и более 100 предприятий.

Автор: Елена Луценко
  За две недели в Украине увеличилось количество владельцев участков на более 100 гектаров
За две недели в Украине увеличилось количество владельцев участков на более 100 гектаров

Госгеокадастр ввел мониторинг земельных отношений в 2013 году.

"Любой человек может увидеть количество отчужденных земель, площади, цены, ставки арендной платы и списки тех, кто имеет в собственности более 100 гектаров сельскохозяйственных земель. Круг субъектов, имеющих более 100 гектаров, изменился за эти две недели по сравнению с 1 июля. Несмотря на обременительный механизм проверки нотариусами, сегодня у нас на четыре позиции длиннее список физических лиц, имеющих более чем 100 гектаров. И перечень земельных участков больше на 85 участков. Что касается юридических лиц, то стало меньше земельных участков и уменьшилась площадь", - рассказал заместитель председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко в комментарии изданию Укринформ.

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По состоянию на 19 июля в Украине зарегистрировали 1107 земельных сделок.

Больше всего - на Полтавщине. Там насчитали 166 сделок по продаже земли на площади 351,3 га. На втором месте Харьковская область. Там провели 65 сделок на 237,2 га.

Всего по регионам зарегистрировали соглашений на 1530 га.

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20
июля

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