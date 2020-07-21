В Украине стало больше миллионеров

Больше всего граждан с доходом более 1 млн грн - в Киеве, 40% от общего количества. Фото: unsplash.com

В Украине доходы свыше 1 млн грн в год задекларировали почти 8 тыс. человек. По сравнению с предыдущей декларационной кампанией количество миллионеров выросло на 3 тыс. человек.

В целом миллионеры задекларировали доход в сумме 68,3 млрд грн. Из этих денег должны оплатить почти 2 млрд грн налогов, сообщила Налоговая служба.

Больше всего граждан с доходом более 1 млн грн - в Киеве, 40% от общего количества, или 3242 человека. В Днепропетровской и Харьковской областях насчитали 616 и 593 миллионера соответственно.

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Рекордную сумму налогов в бюджет заплатил житель Киева - 304 млн грн.

Еще 3 человека задекларировали более 1 млрд грн дохода. Это 2 жителя Киева и один - Днепра.

Половина фракции "Слуги народа", 153 народных депутата, являются миллионерами. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины. Всего во фракции 247 нардепов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.