В Украине резко выросло количество дистанционных вакансий

3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно. Фото: pexels.com

С начала новых карантинных ограничений количество вакансий удаленной работы в Украине выросло на 26%.

За последний месяц количество таких вакансий увеличилось на 15%, сообщает Центр экономической стратегии на своей странице Facebook.

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В среднем 3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно. Увеличение таких предложений говорит о позитивных изменениях в отношении работодателей к работе сотрудников вне офисов.

Также это благоприятная ситуация для некоторых женщин с малолетними детьми. По данным исследования, 56% неработающих респонденток отметили, что невозможность работать дистанционно или неполный рабочий день является основным препятствием для трудоустройства.

В январе текущего года в Украине насчитывается 477 тыс зарегистрированных безработных. В то же время, количество предложенных вакансий - 43 тыс.