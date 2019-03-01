В Украине резко подорожала капуста

Капуста подскочила в цене на 11%. Фото: YouTube

В Украине за последнюю неделю капуста подскочила в цене на 11%. На оптовых рынках килограмм овоща стоит 8-10 гривен в зависимости от сорта и качества.

По словам аграриев, спрос на этот овощ остается достаточно высоким, тогда как предложение на рынке стремительно сокращается. Сейчас цены на белокочанную капусту в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем в прошлом году, сообщили в эфире "Завтрака с 1+1".

По прогнозам, капуста будет дорожать дальше. Сейчас ее запасы в хозяйствах стремительно сокращаются.

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Лук может снова подорожать. Отечественной продукции не хватает. Поставки из Казахстана оказались под угрозой. Оттуда Украина преимущественно завозила лук в последнее время. В Украине пока фермеры не спешат распродавать отечественную лук. Овощ в группе уже стоит 17 грн/кг. В магазинах килограмм продают по 18-20 грн.