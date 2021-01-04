В Украине резко подняли тарифы на водоснабжение

Подорожание объясняют ростом заработных плат. Фото: pexels.com

С 1 января 2021 года тарифы на водоснабжение выросли в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Obozrevatel.

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Например, киевляне платили 13,44 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотведение. В сумме это 22,99 грн. Теперь цены в столице увеличатся до 14,74 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотведение. Вместе придется платить уже 24,29 грн за каждый куб.

Подорожание объясняют ростом на 12% заработных плат и цен на электроэнергию. Также на 40% выросла стоимость ремонтов и на 11% реагентов. Капитальные инвестиции подорожали на 15%.

В 2021 году вырастут цены на тепловую энергию в Украине для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей. Средний тариф на поставку тепла для 23 ТЭЦ и когенерационных установок теперь составляет 1121,71 грн за Гкал.