В Украине резко начало дорожать жилье

Резкий скачок цен на жилье произошел в четвертом квартале 2019 года. Фото: pixabay.com

Украина поднялась на шестое место по темпам роста цен на жилую недвижимость. В годовом измерении цены поднялись на 10,3%, по итогам третьего квартала 2020 года.

По результатам второго квартала текущего года Украина занимала седьмое место. Резкий скачок цен на жилье произошел в четвертом квартале 2019 года. С января по сентябрь этого года цены выросли на 1,8%, говорится в квартальном исследовании Global House Price Index Q3, 2020, передает Лига.

В тройку стран с самым активным ростом цен на жилую недвижимость за последние четыре квартала вошли Украина, Россия и Новая Зеландия.

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Первое место занимает Турция: цены за год выросли на 25,7%. В топ-5 стран входят также Новая Зеландия (15,4%), Люксембург (13,4%), Словакия (11,8%) и Польша (10,9%).

По итогам третьего квартала текущего года, средняя цена на недвижимость в 56 странах, выросла за год на 16%.

В ноябре в Киеве приобрели недвижимости на общую сумму $ 29,8 млн, что на 4% меньше октябрьских показателей.