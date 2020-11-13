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пятница, 13 ноября 2020 17:37

В Украине реформируют рынок платежей

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В Украине реформируют рынок платежей
В Украине будут существовать девять платежных услуг. Фото: unsplash.com

Действующий закон о платежных системах в Украине морально устарел. Зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект №4364 нацелен на усовершеноствование украинского рынка платежей и перевода средств.

Документ ориентирован на усиление защиты прав потребителей и повышение качества платежных услуг. Он откроет рынок для новых участников, что будет способствовать росту здоровой конкуренции, рассказали в пресс-службе Национального банка.

Согласно законопроекту, в Украине будут существовать 9 платежных услуг. 7 из них будут финансовыми платежными услугами, 2 - нефинансовыми. Также будет определен круг их поставщиков и установлены требования к их авторизации.

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Статус финансовых учреждений будут предоставлять одновременно с правом осуществлять платежные услуги. Небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Отныне выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, при условии получения соответствующей лицензии.

В НБУ отмечают, что принятие соответствующего законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским.

Нацбанк внес изменения в "Положение об электронных деньгах в Украине". Одно из главных новшеств - введение обязательной идентификации и верификации пользователей электронных денег.

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