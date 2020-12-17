В Украине появятся инвестиционные няни: что это значит

Общая сумма государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиции. Фото: unsplash

Верховная Рада приняла во 2-м чтении законопроект, предусматривающий государственную поддержку крупных инвестиционных проектов.

Документ внес в парламент президент Владимир Зеленский, который и назвал его законопроектом "о инвестнянях", пишет "ВВС Украина".

Кабинет министров уполномочит специальных менеджеров сопровождать инвесторов на протяжении подготовки и реализации инвестиционного проекта. При рассмотрении документа многие депутаты отмечали, что он дискриминирует украинских инвесторов, которые не могут рассчитывать на льготы от государства.

Если раньше четких критериев помощи не было и помогали многих желающим, то сейчас закон установит четкие требования. Размер инвестиций должен составить более €20 млн - около 700 млн грн. Реализация проекта должна длиться не более 5 лет.

Таким инвесторам государство может предоставлять налоговые льготы, освобождать от налога на прибыль предприятий, пошлин на ввоз нового оборудования, а также предоставлять землю на специальных условиях.

К инвестору сформировали следующие требования:

- проект реализуют в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования и спорта;

- проект должен предусматривать строительство, модернизацию, техническое или технологическое переоснащение производственных объектов;

- создание не менее 80 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней в этой области в регионе предыдущего года.

Нынешний проект определяет, что общая сумма государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиции.

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Есть перечень компаний, которые не могут претендовать на "инвестнянь" и специальные условия. Главные из них:

- компании, которые не раскрыли информацию о конечном владельце;

- компании, в которых более 50% акций принадлежат офшорным компаниям;

- компании с более 10% акций из государства-агрессора - России - и компании, зарегистрированные в России;

- компании, по которым Украина применила санкции.

Индекс инвестиционной привлекательности за 2-е полугодие 2020-го упал до минимума с 2013 года. Украину оценили в 2,4 балла, из 5 возможных.