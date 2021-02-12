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пятница, 12 февраля 2021 13:58

В Украине появятся еще 2 легальных онлайн-казино

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В Украине появятся еще 2 легальных онлайн-казино
Регулятор выдает лицензию на проведение азартных игр казино в интернете на 5 лет. Фото: unsplash

Компании ООО "ГЕЙМДЕВ" и ООО "ПАРІМАТЧ" получат лицензии на проведение азартных игр в онлайн-казино.

Соответствующие документы выдаст Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Компании должны заплатить за лицензию в течение 10 дней после получения уведомления.

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Согласно действующему законодательству, регулятор выдает лицензию на проведение азартных игр казино в интернете на 5 лет. Компания обязана уплатить 6500 минимальных зарплат. Сегодня это 39 млн грн.

Рассмотрение документов других лицензиатов продолжается.

Первую лицензию на организацию и проведение азартных игр онлайн выдали ООО "СПЕЙСИКС". Это владелец знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".

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