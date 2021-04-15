В Украине появятся две новые монеты

На реверсе монет изобразили ткачиху за работой. Фото: bank.gov.ua

15 апреля Нацбанк ввел в оборот две памятные монеты номиналом 10 и 5 грн, посвященные ткачеству ковров Полтавщины.

Монеты "Решетиловское ковроткачество" изготовлены из серебра и нейзильбера. На аверсе на зеркальном фоне изображено дерево жизни - традиционный символ украинских тканых ковров, полотенец и писанок. На монете из нейзильбера в центре находится логотип монетного двора Нацбанка. На реверсе монет размещён зеркальный абрис ткачихи за работой, справа - цветной фрагмент ковра, сообщает Музей денег Национального банка Украины.

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В городе Решетиловке на Полтавщине изготавливают ковры с растениями в виде ломаных веток с цветами и листьями. Традиции растительного ковроделия Решетиловки в 2017 году внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

К созданию монет присоединились: художница Любовь Андрощук, скульпторы Владимир Демьяненко и Анатолий Демьяненко, программным моделированием занимался Виталий Андриянов.

Ковер решетиловской мастерицы Надежды Бабенко украшает Голубой зал штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Комиссия экспертов 1969 передала в ООН решетиловский ковер с растительным орнаментом "Дерево жизни" в качестве подарка для организации.