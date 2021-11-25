В Украине появится новогодняя монета с животными: как выглядит

Национальный банк Украины с 9 декабря вводит в обращение новогоднюю монету "Год Тигра", посвященную одному из животных 12-летнего восточного календаря.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Монету номиналом 5 гривен изготовили из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,5 г, диаметр - 35 мм, тираж - 50 тыс. штук, в том числе 20 тысяч в сувенирной упаковке. Группа монеты - рифленая", – говорится в сообщении.

Автор: НБУ Так выглядит монета "Год Тигра"

На аверсе монеты размещены: малый государственный герб Украины, справа от которого надпись полукругом Україна. На зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на тигра. Под стрелкой – 2022. Внизу слева надпись полукругом 5 грн. На матовом фоне изображены стилизованные под украинские вырезке символы каждого времени года: снежинка, цветок, ягода, листок; логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года - тигр, которого окружают стилизованные символы времен года: снежинки, цветы, плоды, ветки.

Автор: НБУ Так выглядит монета "Год Тигра"

Заказать монету в капсулах и в сувенирных упаковках можно будет онлайн с 25 ноября по 8 декабря. Также будут доступны монеты "Год Тигра" из нейзильбера в сувенирных упаковках и капсулах по одной монете каждого вида.

"О дате начала продаж указанных монет путем онлайн-заказов в киевском регионе сообщат дополнительно", - отметили в НБУ.

Новые монеты также можно будет приобрести в "Ощадбанке".

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В мае этого года в обращение ввели золотую памятную монету номиналом в 1 грн. Монета воссоздает дизайн монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси-Украины - князю Киевскому Владимиру Великому.