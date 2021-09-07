В Украине появились первые официальные коллекторы

Национальный банк Украины зарегистрировал пять первых коллекторских компаний.
"Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний", - говорится в сообщении.
Зарегистрировали компании ООО "Компания Аксилиум", ООО "Инфидис", ООО "Финтех-колектив", ООО "Служба исполнения взыскания" и ООО "Украинская коллекторская фирма".
Только эти компании имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
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14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ними.
Для кредиторов и коллекторов ввели правила поведения во время урегулирования проблемной задолженности.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщают в ОП.
Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Он устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности:
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