В Украине подорожало лечение от коронавируса

Расходы на лечение в среднем составляют 45 тыс грн. Фото: unsplash

Расходы на лечение 1 пациента с Covid-19 в среднем составляют 45 тыс. грн. Раньше называли сумму в 40 тыс. грн.

Сегодня на лечение пациентов с коронавирусом было выделено 11,4 млрд грн, сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тис. пациентов с коронавирусной болезнью. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, составила 19,6%.

Всего НСЗУ выплатила более 19 млрд грн медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с Covid-19 и с подозрением на него.

Платная вакцинация будет проходить одновременно с государственной. Первые партии вакцины Украина получит не позднее февраля.