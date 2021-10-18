В Украине подорожает алкоголь

Розничные цены на виноградные натуральные вина не будут повышать. Фото: pixabay.com

Правительство планирует увеличить минимальные цены на алкоголь в Украине.

Минимальная цена бутылки водки возрастет с 89,40 до 96,82 грн, говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики.

"Нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018-го. С учетом затрат на оплату труда, роста цен на сырье и энергоносители их нужно откорректировать. Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн грн", - говорится в документе.

Предлагается повысить минимальные розничные цены на:

- водку и ликеро-водочные изделия - 6,2%;

- виски, ром и джин - 5,9%;

- коньяк (бренди) - 5,5%;

- винодельческую продукцию, вермуты и другие вина - на 8,2-34,2%.

Розничные цены на виноградные натуральные вина, игристые вина и газированные винные напитки не изменят.

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За январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 9,9% до 63,6 грн за пачку, цены на водку выросли на 1,1% до 93,7 грн за 0,5 л. Пиво подорожало с начала года на 7,7% до 18,8 грн за бутылку, украинское вино - на 5,9% до 70,2 грн за бутылку 0,75 л.