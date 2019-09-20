В Украине поднимают цены на газ для промышленности

Нафтогаз поднял цены на газ для промышленности. Фото: РБК

В Украине подорожает газ для промышленности.

Нафтогаз обнародовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 октября 2019 для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты", - говорится в сообщении.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4899-5458 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

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"По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%", - отметили в компании.

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины.