В Украине подешевело мясо. Но не все

Свинина подешевела на 1,7%. Фото: pixabay.com

В Украине за 2020 год упали цены на мясо.

Подешевела курятина, в частности, филе - на 9%, сообщили в пресс-службе Госстатистики.

Также цена на куриные тушки упала на 5%. Свинина подешевела на 1,7% . Зато подорожала говядина - на 7,4%.

Курятина остается самым дешевым видом мяса. За 1 кг куриного филе надо заплатить 91,7 грн, 1 кг свинины - по 115,8 грн, 1 кг говядины - по 144,8 грн.

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В Украине резко подорожали яйця. До конца сезона их стоимость будет колебаться в пределах 40 грн за 10 штук.