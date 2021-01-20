В Украине подешевело мясо. Но не все

В Украине за 2020 год упали цены на мясо.
Подешевела курятина, в частности, филе - на 9%, сообщили в пресс-службе Госстатистики.
Также цена на куриные тушки упала на 5%. Свинина подешевела на 1,7% . Зато подорожала говядина - на 7,4%.
Курятина остается самым дешевым видом мяса. За 1 кг куриного филе надо заплатить 91,7 грн, 1 кг свинины - по 115,8 грн, 1 кг говядины - по 144,8 грн.
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В Украине резко подорожали яйця. До конца сезона их стоимость будет колебаться в пределах 40 грн за 10 штук.
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