В Украине подали первые добровольные декларации

Добровольные декларации позволяют легализовать средства. Фото: pexels.com

В Украине в системе приема электронных деклараций налоговой службы представлены первые добровольные декларации.

"Мы видим в этом то, что налогоплательщики заинтересованы в одноразовом нулевом декларировании", - сообщил руководитель ГНС Евгений Олейников в комментарии "Укрінформу".

Однократное добровольное декларирование началось 1 сентября 2021 года. Подача нулевой декларации позволяет легализовать имущество и доходы. Декларант освобождается от уголовной, административной и финансовой ответственности за ту сумму, которую он задекларирует.

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Указанные в декларации активы не смогут использоваться в качестве доказательств в любых процессах или в попытках привлечь к ответственности.

Конституционный суд 27 октября 2020 года признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф или лишение свободы для чиновников и судей за представления заведомо ложных сведений в декларации. В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы. Впоследствии вернули и заключение. В то же время народные депутаты проголосовали за поправку "слуги народа" Игоря Фирсы. Можно было указывать имущество, которым пользуется или имеет в собственности член семьи, только тогда, когда он сам предоставил такие данные декларанту. Депутаты отменили ограничения свободы за умышленное непредставление деклараций. В июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.