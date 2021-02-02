В Украине обвалились продажи новых авто

Среди самых популярных брендов новых легковых авто в январе первое место заняла Toyota. Фото: pexels.com

За январь 2021 года украинцы зарегистрировали всего 5,7 тыс новых легковых автомобилей. Это на 19% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года.

Падение связывают с локдауном с 8 по 24 января, который внес коррективы в работу автосалонов, сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

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Среди самых популярных брендов новых легковых авто в январе первое место заняла Toyota. Было зарегистрировано 984 авто этой марки (-18,01% по сравнению с прошлым годом).

Второй результат у Renault - 730 автомобилей (-31%). Замыкает тройку Skoda с результатом в 486 машин (+ 4%).

Также в ТОП-10 вошли: Kia (329 шт, -24%), Nissan (306 шт, -42%), Suzuki (282 шт, + 38%), Hyundai (277 шт, -24%), Mazda (244 шт, + 24%), Peugeot (182 шт, -31%), Ford (167 шт, -6%).

По объемам продаж автомобилей японская компания Toyota стала мировым лидером 2020 года. Впервые за 5 лет компания опередила своего главного конкурента - немецкую компанию Volkswagen Group.