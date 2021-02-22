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понедельник, 22 февраля 2021 18:51

В Украине обновят 100 железнодорожных станций

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В Украине обновят 100 железнодорожных станций
Несколько вокзалов отдадут в концессию. Фото: pinterest.com

Министерство инфраструктуры планирует обновить в Украине 100 железнодорожных станций.

Инициатива направлена ​​на расширение поддержки отечественной железной дороги, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве.

"Этот год уникален - предусмотрено в бюджете 4 миллиардов гривен финансирования на электрификацию участков, закупку новых пассажирских вагонов. Также хотим предусмотреть реновацию 100 железнодорожных станций", - сообщил Криклий.

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Также он отметил, что в 2021 году несколько вокзалов отдадут в концессию - временную эксплуатацию другими государствами или иностранными фирмами на основании договора.

В Украине появятся новые скоростные поезда с обновленными пассажирскими вагонами. Время поездки хотят сократить до 3-4 ч.

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