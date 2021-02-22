В Украине обновят 100 железнодорожных станций

Министерство инфраструктуры планирует обновить в Украине 100 железнодорожных станций.
Инициатива направлена на расширение поддержки отечественной железной дороги, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве.
"Этот год уникален - предусмотрено в бюджете 4 миллиардов гривен финансирования на электрификацию участков, закупку новых пассажирских вагонов. Также хотим предусмотреть реновацию 100 железнодорожных станций", - сообщил Криклий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сити-экспресс": в Украине запустят скоростные поезда между городами
Также он отметил, что в 2021 году несколько вокзалов отдадут в концессию - временную эксплуатацию другими государствами или иностранными фирмами на основании договора.
В Украине появятся новые скоростные поезда с обновленными пассажирскими вагонами. Время поездки хотят сократить до 3-4 ч.
Комментарии