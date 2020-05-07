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четверг, 07 мая 2020 02:22

В Украине начать выплачивать "карантинные" деньги ФОПам

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В Украине начать выплачивать &quot;карантинные&quot; деньги ФОПам
Начали выплаты ФОПам. Фото: РБК

Кабинет министров начинает реализацию программы по выплате физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой, второй группы плательщиков единого налога, пособие на детей до 10 лет.

"Правительство с сегодняшнего дня начинает реализацию социальной программы, которая касается представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о поддержке в условиях карантина семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей. Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения и относящиеся к первой, второй группе плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка до 10 лет", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства, сообщает Укринформ.

Она напомнила, что размер пособия на детей в возрасте до 6 лет составит 1779 гривень, на детей от 6 до 10 лет включительно — 2218 гривень.

"Это размеры прожиточного минимума для таких возрастных групп населения", — подчеркнула министр соцполитики.

По ее словам, физические лица-предприниматели могут оформить пособие на детей онлайн, заполнив электронную форму на официальном веб-сайте Министерства социальной политики, или воспользоваться Единым порталом государственных услуг "Дія", или непосредственно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации/проживания.

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"Хочу сказать, что эта помощь будет назначаться с месяца подачи заявления и необходимых документов и выплачиваться на период карантина и в течение одного месяца после его отмены", — отметила Лазебная.

По предварительным подсчетам правительства такая инициатива будет касаться 300 тысяч физических лиц предпринимателей, которые воспитывают около 400 тысяч детей.

Кабмин выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с Covid-19 на выплату пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые вынужденно не работают из-за карантина.

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