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вторник, 02 марта 2021 12:58

В Украине может значительно подорожать бензин: прогнозы аналитиков

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В Украине может значительно подорожать бензин: прогнозы аналитиков
Нефтяные котировки продолжают расти. Фото: pexels.com

В Украине может подорожать бензин. Нефтяные котировки продолжают расти.

Сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 грн/л больше, чем в розницу. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л, рассказали топливные аналитики сайта "Сегодня".

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Впрочем, по словам экспертов, на текущей неделе рынок может стабилизироваться. Тогда будут лишь небольшие корректировки в отдельных сетях, в основном работающих в нижнем ценовом сегменте.

Рынок сжиженного газа сбалансированный, это состояние может сохраниться в течение месяца. Одновременно с наступлением весны оптовики надеются на активизацию потребительского спроса и небольшой рост цен.

В течение недели бензин А-92 в Украине подорожал в среднем на 1,24 грн. А-95 добавил в литре 1,23 грн. Основная причина - рост нефтяных котировок.

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