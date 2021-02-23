В Украине может появиться государственный авиаперевозчик: эксперт оценил идею

Создание авиакомпании стоит около 2 млрд грн. Фото: pixabay.com

В Офисе президента заявили о намерении до конца 2021 создать государственную авиакомпанию.

"Создание авиакомпании в условиях кризиса имеет смысл. Сегодня стоимость лизинга самолетов самая низкая за последние несколько десятков лет. Это связано с тем, что предложение на рынке значительно превышает спрос. Компании отказываются не только от лизинговых самолетов, но и от тех, которые были заказаны у производителя. Хотя раньше они становились в очередь на 2 - 3 года, чтобы дождаться нового самолета. Кроме того, сегодня нет дефицита кадров, поскольку авиакомпаниям приходилось сокращать работников. Поэтому можно относительно недорого привлекать квалифицированный персонал. В обычное время стоимость создания компании, которая бы занимала существенную долю на рынке, а не просто выполняла небольшие чартерные перевозки, составила бы 1,5 - 2 миллиарда гривен", - пояснил Gazeta.ua эксперт в области авиации Богдан Долинце.

Эксперт отмечает, что непременным условием успеха - является построение эффективной бизнес-модели.

"В Украине авиакомпании, как правило, не имеют собственных самолетов. Их берут в лизинг, что значительно дешевле. Новый самолет стоит от 30 - 55 млн. долларов. Лизинг - это сотни тысяч долларов ежемесячных платежей. Важно в первую очередь, чтобы финансирование проекта было достаточным и своевременным. Рынок сегодня переполнен ресурсами. Другая проблема - создание не просто компании, а чтобы бизнес-модель была жизнеспособна и экономически эффективна. То есть не приносила убытки государству, а генерировала прибыли", - говорит он.

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По словам эксперта, создание государственных авиакомпаний - не слишком распространенное явление в мире.

"Есть несколько десятков государственных авиакомпаний. В начале эры авиационного транспорта почти каждое государство имело свою национальную авиакомпанию, которая была на 100% в государственной собственности. За последние десятилетия треть государственных компаний были приватизированы, но значительная часть осталась по крайней мере в подавляющей собственности государства. Согласно последним исследованиям, частные авиакомпании демонстрируют несколько более высокую экономическую эффективность. Однако это характерно для периодов экономического роста. В условиях снижения деловой активности, государственные компании имеют лучшие показатели. В первую очередь благодаря прямой государственной поддержке", - говорит специалист.

Государственные компании, как правило, проигрывают коммерческим из-за низкой скорости принятия решений, требование соблюдать определенные процедуры.

"Если частной компании надо сделать что-то быстро, это выполняется за часы. Если государственной компании нужно закупить новое оборудование, то с учетом условий законодательства, на это могут уйти месяцы. Поэтому такая компания будет иметь более низкий рейтинг и проигрывать коммерческим. Ведь пассажиры, как правило, выбирают те условия, которые позволят за меньшие деньги получить высокий уровень сервиса ", - резюмировал Долинце.

Из Киева и Львова запустят 5 новых маршрутов в города Италии и Польши. Их весной 2021-го будет осуществлять авиакомпания SkyUp.