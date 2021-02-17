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среда, 17 февраля 2021 11:35

В Украине колеблется стоимость хлеба: какие изделия подорожали

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В Украине колеблется стоимость хлеба: какие изделия подорожали
Ржаной хлеб немного подешевел. Фото: pexels.com

В Украине колеблется цена на хлеб. Ржаной хлеб немного подешевел, белый и ржано-пшеничный хлеб - подорожали на 5% и 9% соответственно.

Согласно данным Госстатистики, средняя цена производителей на пшеничный, белый, хлеб за месяц выросла на 4,85% - с 16,62 грн/кг до 17,43 грн/кг. Ржано-пшеничный хлеб в среднем подорожал на 9% - с 16,41 грн/кг до 17,9 грн/кг, передает УНН.

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В то же время цена ржаного хлеба снизилась - на 2,1%, с 22,34 грн/кг до 21,88 грн/кг.

Потребительские цены в январе этого года выросли на 1,3% против месяца раньше и на 6,1% в годовом измерении.

В начале февраля в супермаркетах выросли цены почти на все категории продуктов. Сахар постоянно дорожает в течение полугода, десяток яиц стоит уже 31 грн.

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17
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