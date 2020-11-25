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среда, 25 ноября 2020 14:44

В сфере ЖКХ планируют ввести новые штрафы: кого заставят платить

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В сфере ЖКХ планируют ввести новые штрафы: кого заставят платить
Предлагают внедрить статьи, предусматривающие наказание за нарушения в жилищно-коммунальной сфере. Фото: pixabay.com

На сегодня ответственность за экономическую обоснованность тарифов возлагается на органы местного самоуправления. Однако отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКХ приводит к злоупотреблениям.

Чтобы решить эту проблему, в Верховную Раду были внесены 2 законопроекта, которые могли бы устранить эти недостатки (№4403 и №4404), сообщает finance.ua.

В законопроекте №4403 предлагают: внедрить действенный и эффективный государственный контроль за соблюдением требований и правил в сфере ЖКХ; внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (ввести ответственность за нарушение законодательства в сфере ЖКХ), а также создать для этого Государственную жилищно-коммунальную инспекцию и наделить ее соответствующими контрольными функциями и полномочиями.

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Другой проект закона (№4404) предусматривает внесение изменений в КоАП в части установления ответственности за нарушение.

Предлагают внедрить статьи, предусматривающие наказание за нарушения в жилищно-коммунальной сфере. Санкции коснутся не только должностных лиц и предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, но и потребителей этих услуг.

Планируется ввести ряд штрафов: за нарушение сроков установки или замены средств измерений узлов коммерческого учета; уклонение от заключения договора о предоставлении услуги по обращению с бытовыми отходами; за нарушение законодательства об использовании и содержание помещений жилых домов и общежитий и придомовых территорий.

Регулирование рынка тепла и воды - это не только установление тарифа, но и проверка использования и защита прав потребителей.

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ноября

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